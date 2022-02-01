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Свитолина и Калинина выступят на турнире в Монтерее

Теннис
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Соревнования стартуют в конце февраля

Свитолина и Калинина выступят на турнире в Монтерее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина и Ангелина Калинина заявились на турнир WTA250 в Монтеррее.

Напомним, что соревнования стартуют 28 февраля и закончатся 6 марта.

Стоит отметить, что помимо наших теннисисток, в Мексике могут выступить участницы финального матча на US Open-2021 Эмма Радукану и Лейла Фернандес.

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В статье: Элина Свитолина Ангелина Калинина
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