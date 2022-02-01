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В Великобритании признали виновным мужчину, который преследовал Эмму Радукану

Теннис
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Теннисистка стала боятся выходить на улицу одна

В Великобритании признали виновным мужчину, который преследовал Эмму Радукану

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мужчину признали виновным в преследовании британской теннисистки Эммы Радукану.

Сообщается, что осенью Амрит Магар отправился разыскивать дом, где живет спортсменка. Магар наблюдал по телевизору, как 19-летняя теннисистка выиграла Открытый чемпионат США. В пригороде Лондона он расспрашивал у прохожих, как найти дом, в котором Эмма живет вместе с родителями.

Также он трижды приезжал к их дому и оставил там записку, в которой написал, что Эмма заслуживает любви.

В начале декабря Магар вновь приехал к дому теннисистки и украсил ёлку гирляндами. В своем заявлении Эмма Радукану призналась, что боится выходить на улицу одна.

"Из-за того, что произошло, мне стало страшно. У меня есть ощущение, что я лишилась свободы, потому что я боюсь одна выходить на улицу. Я постоянно оглядываюсь через плечо, чувствую себя на грани и переживаю, что подобное может повториться".

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В статье: Эмма Радукану
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