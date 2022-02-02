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Американец Кресси выполнил удар месяца в АТР-туре. ВИДЕО
Сложно не согласиться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал Tennis TV представил топ-20 ударов и розыгрышей января на турнирах под эгидой АТР.
Подборку возглавил американец Максим Кресси, который в матче с Дэном Эвансом на турнире в Сиднее выполнил идеальный твиннер.
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