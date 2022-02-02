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Симона Халеп уволила своего тренера
Не сложилось
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Симона Халеп уволила своего тренера. Адриан Марку ушел от теннисистки сразу после Открытого чемпионата Австралии – 2022, пишет издание 30-0.
Напомним, 30-летняя Халеп в четвёртом круге Australian Open – 2022 проиграла француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 4:6.
Напомним, что они сотрудничают с сентября 2021 года, а до этого Марку работал с Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.
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