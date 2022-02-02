  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп уволила своего тренера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп уволила своего тренера

Теннис
(1 голосов)

Не сложилось

Симона Халеп уволила своего тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Симона Халеп уволила своего тренера. Адриан Марку ушел от теннисистки сразу после Открытого чемпионата Австралии – 2022, пишет издание 30-0.

Напомним, 30-летняя Халеп в четвёртом круге Australian Open – 2022 проиграла француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Напомним, что они сотрудничают с сентября 2021 года, а до этого Марку работал с Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Симона Халеп
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...