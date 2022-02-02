Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Симона Халеп уволила своего тренера. Адриан Марку ушел от теннисистки сразу после Открытого чемпионата Австралии – 2022, пишет издание 30-0.

Напомним, 30-летняя Халеп в четвёртом круге Australian Open – 2022 проиграла француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 4:6.

Напомним, что они сотрудничают с сентября 2021 года, а до этого Марку работал с Халеп в 2013 году, когда она выиграла три турнира подряд.