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Барти, Радукану, Джокович и Медведев претендуют на премию Laureus

Теннис
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В 2021 году награду получил Надаль

Барти, Радукану, Джокович и Медведев претендуют на премию Laureus

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Две теннисистки номинированы на получение престижной премии Laureus 2022 года.

Чемпионка Australian Open-2022, австралийка Эшли Барти, будет бороться за победу в номинации "Спортсменка года"

Победительница US Open, британка Эмма Радукану, может победить в категории "Прорыв года".

В списке претиндентов на награду "Спортсмен года" среди теннисистов оказался Новак Джокович и Даниил Медведев.

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В статье: Новак Джокович Эшли Барти Даниил Медведев Эмма Радукану
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