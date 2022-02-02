Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барти, Радукану, Джокович и Медведев претендуют на премию Laureus
В 2021 году награду получил Надаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Две теннисистки номинированы на получение престижной премии Laureus 2022 года.
Чемпионка Australian Open-2022, австралийка Эшли Барти, будет бороться за победу в номинации "Спортсменка года"
Победительница US Open, британка Эмма Радукану, может победить в категории "Прорыв года".
В списке претиндентов на награду "Спортсмен года" среди теннисистов оказался Новак Джокович и Даниил Медведев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сикан ушел в аренду, Коноплянка пока остается. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Потом я тебя отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи
- Альянс получил нового владельца, легионеры для Металлиста. Чем жила Первая лига в январе
- Надаль и финалы Australian Open – история, в которой много боли и разочарования
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...