Барти, Радукану, Джокович и Медведев претендуют на премию Laureus

Две теннисистки номинированы на получение престижной премии Laureus 2022 года.

Чемпионка Australian Open-2022, австралийка Эшли Барти, будет бороться за победу в номинации "Спортсменка года"

Победительница US Open, британка Эмма Радукану, может победить в категории "Прорыв года".

В списке претиндентов на награду "Спортсмен года" среди теннисистов оказался Новак Джокович и Даниил Медведев.