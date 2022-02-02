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Надаль: Я бы хотел стать рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема

Теннис
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Рафа прокомментировал очередную свою победу

Надаль: Я бы хотел стать рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал победу на Australian Open.

"Я бы хотел стать рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема", но я не одержим этим. При этом я не думаю, что 21 титула будет достаточно для достижения цели", — приводит слова 35-летнего Надаля журналист Луиджи Гатто в своём "твиттере".

35-летний Надаль (6) в финале Australian Open – 2022 обыграл вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

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В статье: Рафаэль Надаль
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