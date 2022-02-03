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Однажды Монфис шокировал соперника ударом навылет левой рукой, сидя на корте. ВИДЕО

Теннис
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Однажды Монфис шокировал соперника ударом навылет левой рукой, сидя на корте. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный французский теннисист Гаэль Монфис в 2014 году в полуфинальном матче турнира АТР в Монпелье против Яркко Ниеминена организовал один из самых необычных виннерсов в истории тенниса. Это лучше увидеть своими глазами:

Монфис после победы над Ниеминеном в финале обыграл Ришара Гаске и завоевал пятый титул в карьере.

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В статье: теннис Гаэль Монфис
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