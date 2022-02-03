Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Однажды Монфис шокировал соперника ударом навылет левой рукой, сидя на корте. ВИДЕО
Да, вам не показалось
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный французский теннисист Гаэль Монфис в 2014 году в полуфинальном матче турнира АТР в Монпелье против Яркко Ниеминена организовал один из самых необычных виннерсов в истории тенниса. Это лучше увидеть своими глазами:
Монфис после победы над Ниеминеном в финале обыграл Ришара Гаске и завоевал пятый титул в карьере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Вражеское государство". Вице-президент фонда Барсы ушел в отставку после скандального твита о Надале
- Шабанов в Венгрии, Альянс представил новичков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Чайка побеждает на Мемориале Макарова, ЛНЗ разгромил аматоров. Все спарринги клубов Второй лиги
- Рафа - главная легенда мужского тенниса. Он единственный, кто выиграл 21 Шлем
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...