Однажды Монфис шокировал соперника ударом навылет левой рукой, сидя на корте. ВИДЕО

Звездный французский теннисист Гаэль Монфис в 2014 году в полуфинальном матче турнира АТР в Монпелье против Яркко Ниеминена организовал один из самых необычных виннерсов в истории тенниса. Это лучше увидеть своими глазами:

Монфис после победы над Ниеминеном в финале обыграл Ришара Гаске и завоевал пятый титул в карьере.