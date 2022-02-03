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Биограф: Джокович решил вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open

Теннис
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Вот это поворот

Биограф: Джокович решил вакцинироваться после победы Надаля на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира Новак Джокович пересмотрел свое отношение касательно вакцинации, утверждает биограф теннисиста Даниэль Мукш.

По его словам, серб сделает прививку, чтобы больше не пропускать турниры Большого шлема.

«Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля заставляет его принять такое решение», - говорит Мукш.

Ранее Новак Джокович из-за отсутствия вакцинации не смог защитить титул на Australian Open. Теннисиста могут не пустить и на Ролан Гаррос в Париже.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль коронавирус
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