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Один из основных теннисных судей дисквалифицирован на год

Теннис
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Ранее он дисквалифицировал Джоковича

Один из основных теннисных судей дисквалифицирован на год

Фото: sport.ru

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Главный арбитр US Open Сёрен Фримель дисквалифицирован на 12 месяцев.

Фримель не принимал участия в официальных турнирах с момента подготовки к Уимблдону-2021. Как пишет The Telegraph, Фримель был отстранён от деятельности 19 июня 2021 года после того, как другой молодой судья выдвинул Фримелю обвинения. Все они касались его поведения с коллегами.

После расследования комиссия установила, что Фримель нарушил три пункта кодекса: статью 13: "Судьи не должны совершать нечестные, непрофессиональные, преступные или неэтичные действия", и статью 14: "Судьи не должны злоупотреблять своим служебным положением или властью, а также не должны ставить под угрозу психологическое, физическое или эмоциональное благополучие других судей, игроков или персонала турнира".

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В статье: Серен Фримель
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