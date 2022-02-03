Один из основных теннисных судей дисквалифицирован на год

Главный арбитр US Open Сёрен Фримель дисквалифицирован на 12 месяцев.

Фримель не принимал участия в официальных турнирах с момента подготовки к Уимблдону-2021. Как пишет The Telegraph, Фримель был отстранён от деятельности 19 июня 2021 года после того, как другой молодой судья выдвинул Фримелю обвинения. Все они касались его поведения с коллегами.

После расследования комиссия установила, что Фримель нарушил три пункта кодекса: статью 13: "Судьи не должны совершать нечестные, непрофессиональные, преступные или неэтичные действия", и статью 14: "Судьи не должны злоупотреблять своим служебным положением или властью, а также не должны ставить под угрозу психологическое, физическое или эмоциональное благополучие других судей, игроков или персонала турнира".