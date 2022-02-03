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Джокович готов рассказать все, что произошло с ним на Australian Open

Теннис
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Серб заявил, что еще нужно немного подождать

Джокович готов рассказать все, что произошло с ним на Australian Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Теннисист Новак Джокович расскажет все детали конфликта, который состоялся из-за отсутствия вакцинации.Напомним, что после того как Новак не предоставил сертификат его не допустили на Australian Open, а затем и депортировали из страны.

"Я никак не комментировал всю эту ситуацию. Проявите терпение, и через 7-10 дней я расскажу вам все, что случилось в Австралии".

"Хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня. Меня там заперли в одиночестве, но я чувствовал помощь и своих родственников, и всех граждан Сербии", - сказал Джоковіч.

Мужской турнир Australian Open выиграл Рафаэль Надаль.

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В статье: Новак Джокович
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