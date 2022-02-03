Доминик Тим пропустит три турнира

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим снялся с трёх турниров в Южной Америке. Это турнир категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (7 февраля), Рио-де-Жанейро (Бразилия, 14 февраля) и Сантьяго (Чили, 21 февраля).

Напомним, что Тим восстанавливается от травмы руки.

В сезоне-2021 28-летний Тим провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. В середине августа Тим принял решение досрочно завершить сезон.

Тим пропустил старт текущего сезона и Открытый чемпионат Австралии — 2022.