Монфис сенсационно провалился на домашнем турнире в Монпелье

Гаэль Монфис в статусе третьего сеяного во втором раунде турнира АТР 250 в Монпелье неожиданно проиграл 83-й ракетке мира Микаэлю Имеру (1:6, 2:6).

Француз, который после Australian Open поднялся на 16-ю строку в мировом рейтинге, проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме не смог заработать ни одного брейк-поинта.

«Не мой день. Я играл плохо. Я разочарован, но это часть тенниса. Пришло время готовиться к следующему турниру», - написал Монфис в Твиттере после матча.

Гаэль Монфис на старте сезона выиграл турнир в Аделаиде, а на Australian Open дошел до четвертьфинала.