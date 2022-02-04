  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис сенсационно провалился на домашнем турнире в Монпелье
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис сенсационно провалился на домашнем турнире в Монпелье

Теннис
(1 голосов)

Осечка мужа Элины Свитолиной

Монфис сенсационно провалился на домашнем турнире в Монпелье

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гаэль Монфис в статусе третьего сеяного во втором раунде турнира АТР 250 в Монпелье неожиданно проиграл 83-й ракетке мира Микаэлю Имеру (1:6, 2:6).

Француз, который после Australian Open поднялся на 16-ю строку в мировом рейтинге, проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме не смог заработать ни одного брейк-поинта.

«Не мой день. Я играл плохо. Я разочарован, но это часть тенниса. Пришло время готовиться к следующему турниру», - написал Монфис в Твиттере после матча.

Гаэль Монфис на старте сезона выиграл турнир в Аделаиде, а на Australian Open дошел до четвертьфинала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...