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Монфис сенсационно провалился на домашнем турнире в Монпелье
Осечка мужа Элины Свитолиной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гаэль Монфис в статусе третьего сеяного во втором раунде турнира АТР 250 в Монпелье неожиданно проиграл 83-й ракетке мира Микаэлю Имеру (1:6, 2:6).
Француз, который после Australian Open поднялся на 16-ю строку в мировом рейтинге, проиграл пять геймов на своей подаче, а на приеме не смог заработать ни одного брейк-поинта.
«Не мой день. Я играл плохо. Я разочарован, но это часть тенниса. Пришло время готовиться к следующему турниру», - написал Монфис в Твиттере после матча.
Гаэль Монфис на старте сезона выиграл турнир в Аделаиде, а на Australian Open дошел до четвертьфинала.
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