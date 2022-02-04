Тим вернется на корт в марте

Победитель US Open-2020 Доминик Тим снялся с грунтовых турниров в Буэнос-Айресе, Рио-да-Жанейро и Сантьяго.

Австриец планировал возобновить карьеру на этой неделе на турнире в Кордобе, однако проблемы с правой рукой вынудили его отложить свой камбэк.

Ожидается, что Тим вернется в АТР-тур в начале марта на первом в сезоне Мастерсе в Индиан-Уэллсе.

Тим в последний раз выходил на корт 22 июня 2021 года, когда не смог доиграть матч на травяном турнире на Мальорке.

В актуальном рейтинге АТР Доминик Тим занимает 37-е место.