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Тим вернется на корт в марте
Австриец еще не готов
Победитель US Open-2020 Доминик Тим снялся с грунтовых турниров в Буэнос-Айресе, Рио-да-Жанейро и Сантьяго.
Австриец планировал возобновить карьеру на этой неделе на турнире в Кордобе, однако проблемы с правой рукой вынудили его отложить свой камбэк.
Ожидается, что Тим вернется в АТР-тур в начале марта на первом в сезоне Мастерсе в Индиан-Уэллсе.
Тим в последний раз выходил на корт 22 июня 2021 года, когда не смог доиграть матч на травяном турнире на Мальорке.
В актуальном рейтинге АТР Доминик Тим занимает 37-е место.
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