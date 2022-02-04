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Роберто Баутиста-Агут уступил 35-й ракетке мира на турнире ATP-250 в Монпелье
Матч продлился около двух часов
35-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
В матче 1/4 финала Бублик (6) в тяжелейшей борьбе одолел второго сеяного испанца Роберто Баутиста-Агута.
Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут 6:4, 2:6, 7:6 (7:4)
Матч продлился 2 часа 5 минут. Бублик 26 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету Баутиста-Агута — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
За право выйти в финал соревнований Бублик сразится с сербом Филипом Краиновичем (5).
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