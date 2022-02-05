  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Киченок и Костюк выступят в парном турнире в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киченок и Костюк выступят в парном турнире в Дохе

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Перспективный дуэт

Киченок и Костюк выступят в парном турнире в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок рассказала, что планирует сыграть в паре со своей соотечественницей Мартой Костюк на турнире в Дохе. Ее слова цитирует БТУ:

Как оцените парный дуэт Костюк/Ястремска? Какие у них сильные и слабые стороны?

– У них многое зависит от Даяны, потому что если она попадает, то их обыграть очень трудно. А если неуверенно играет как последнюю встречу в Австралии, то Марте тяжело одной. Первый матч я смотрела, они обыграли американок Гауфф и Макнелли. Нужно отдать должное Марте, по-моему, она обыграла троих (смеется). Когда теннисисты играют в одиночку и пары, то в парном матче многое зависит от того, как спортсмен выступает в одиночке. Если есть победа, то сразу возникает уверенность, почти все мячи залетают, нет давления. Когда вы выиграли свой главный матч, то пара больше рассматривается как тренировка. В Австралии так и получилось: Марта играла очень уверенно, а Даяна – наоборот. Ястремская пыталась, но победы были за счет уверенной игры Марты. На US Open они обе хорошо играли, хотя тоже не дошли до 1/4 финала. Их пара очень перспективна. Кстати, мы попытаемся сыграть с Костюк в Дохе. Очень жду этот турнир, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов – сказала она.

Напомним, ранее Доминик Тим объявил дату возвращения на корт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Надежда Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...