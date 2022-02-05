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Киченок и Костюк выступят в парном турнире в Дохе
Перспективный дуэт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок рассказала, что планирует сыграть в паре со своей соотечественницей Мартой Костюк на турнире в Дохе. Ее слова цитирует БТУ:
– Как оцените парный дуэт Костюк/Ястремска? Какие у них сильные и слабые стороны?
– У них многое зависит от Даяны, потому что если она попадает, то их обыграть очень трудно. А если неуверенно играет как последнюю встречу в Австралии, то Марте тяжело одной. Первый матч я смотрела, они обыграли американок Гауфф и Макнелли. Нужно отдать должное Марте, по-моему, она обыграла троих (смеется). Когда теннисисты играют в одиночку и пары, то в парном матче многое зависит от того, как спортсмен выступает в одиночке. Если есть победа, то сразу возникает уверенность, почти все мячи залетают, нет давления. Когда вы выиграли свой главный матч, то пара больше рассматривается как тренировка. В Австралии так и получилось: Марта играла очень уверенно, а Даяна – наоборот. Ястремская пыталась, но победы были за счет уверенной игры Марты. На US Open они обе хорошо играли, хотя тоже не дошли до 1/4 финала. Их пара очень перспективна. Кстати, мы попытаемся сыграть с Костюк в Дохе. Очень жду этот турнир, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов – сказала она.
Напомним, ранее Доминик Тим
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