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ATP. Определились участники финала в Монпелье

Теннис
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Полуфинал закончился

ATP. Определились участники финала в Монпелье

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
Новина українською

Монпелье (ATP), в полуфинале турнира Александр Зверев победил Микаэля Имера, а Александр Бублик обыграл Филипа Краиновича.

Крытые корты, хард.

Александр Зверев (Германия) – Микаэль Имер (Швеция)

6:1|6:3

Александр Бублик (Казахстан) - Филип Краинович (Сербия)

6:4|6:2

Финал пройдет 6 февраля.

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В статье: теннис Александр Зверев Александр Бублик
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