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ATP. Определились участники финала в Монпелье
Полуфинал закончился
Фото: ATP Tour
Монпелье (ATP), в полуфинале турнира Александр Зверев победил Микаэля Имера, а Александр Бублик обыграл Филипа Краиновича.
Крытые корты, хард.
Александр Зверев (Германия) – Микаэль Имер (Швеция)
6:1|6:3
Александр Бублик (Казахстан) - Филип Краинович (Сербия)
6:4|6:2
Финал пройдет 6 февраля.
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