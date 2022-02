Power Ranking АТР-тура: Надаль захватил лидерство, Монфис в топ-10

Все турниры января в AТР-туре:

ATP Cup с призовым фондом $10,000,000. Титул – Канада. Финалист – Испания.

Аделаида-1 (АТР 250 с призовым фондом $416,800). Титул – Гаэль Монфис. Финалист – Карен Хачанов.

Мельбурн (АТР 250 с призовым фондом $521,000). Титул – Рафаэль Надаль. Финалист – Максим Кресси.

Сидней (АТР 250 с призовым фондом $521,000). Титул – Аслан Карацев. Финалист – Энди Маррей.

Аделаида-2 (АТР 250 с призовым фондом $493,875). Титул – Танаси Коккинакис. Финалист – Артур Риндеркнеш.

Australian Open (турнир Большого шлема с призовым фондом A$75,000,000). Титул – Рафаэль Надаль. Финалист – Даниил Медведев.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР

Рафаэль Надаль (Испания, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 10-0

Лучший результат в январе – титул на Australian Open

За Рафаэля Надаля лучшего всего скажут его 100-процентный показатель побед в январе и только что приобретённый статус самого титулованного теннисиста в истории по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

Advantage, Nadal.



Today, @rafaelnadal made history by becoming the first male tennis player ever to reach 21 Majors. Rafa has been on a relentless journey to clinch this historic 21st Slam. He now stands alone at the top as the GOAT in the men’s game. pic.twitter.com/0DsIVmvTFR — Nike (@Nike) January 30, 2022

Поразительно, что Надаль в 35-летнем возрасте после длительного отсутствия на корте из-за травмы стопы выдал лучший старт сезона в карьере. В 2009-м перед первым титулом на Australian Open испанец не смог избежать поражения на первом турнире сезона в Дохе, уступив в четвертьфинале Гаэлю Монфису.

Даниил Медведев (Россия, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-2

Лучший результат в январе – финал на Australian Open

Даниил Медведев в Мельбурне был невероятно близок к тому, чтобы стать первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть второй в карьере мэйджор сразу же после первого титула.

Россиянин в финальном матче против Надаля упустил преимущество в два сета, причем в середине третьей партии он не реализовал тройной брейк-поинт.

В тот день Медведев не только потерял титул на Australian Open, но и упустил шанс прервать 18-летнюю гегемонию на вершине рейтинга АТР «Большой четверки» в лице Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

Стефанос Циципас (Греция, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-2

Лучший результат в январе – полуфинал на Australian Open

Стефанос Циципас на Открытом чемпионате Австралии продемонстрировал стабильность, которая его уже вряд ли устраивает. Грек в Мельбурне в третий раз за четырех последних года дошел до полуфинала – и снова проиграл.

И все же Циципас нашел способ списать свое имя в историю, став лишь четвертым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть пять первых четвертьфиналов на мэйджорах. К слову, четвертая ракетка мира еще ни разу не доходил до этой стадии на Уимблдоне и US Open.

Players in the open era to win their first 5 Grand Slam QF:



John McEnroe ????????

Andre Agassi ????????

Patrick Rafter ????????

STEFANOS TSITSIPAS ????????



Stef joining a very select group! — GrandWilly (@GrandWilly1) January 27, 2022

Маттео Берреттини (Италия, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-3

Лучший результат в январе – полуфинал на Australian Open

Маттео Берреттини вышел на уровень, когда на турнирах Большого шлема его способны обыграть только глыбы АТР-тура в лице Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, а битва итальянца с Карлосом Алькарасом в третьем раунде стала одним из главных украшений турнира.

После повторения лучшего в карьере результата на хардовых Шлемах Берреттини вернулся на рекордную шестую позицию в рейтинге АТР, вот только от топ-5 его отделяет целая пропасть – почти 2000 очков.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, №9 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-3

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Феликс Оже-Альяссим незаметно превратился из неудачника финалов (0-8) в самого стабильного теннисиста на Шлемах в своей возрастной группе – 21-летний канадец на третьем мэйджоре подряд дошел как минимум до четвертьфинала и попутно показал впечатляющий прогресс в ментальной готовности к битвам с лучшими игроками мира.

Если на US Open-2021 Оже-Альяссим без шансов уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву (4:6, 5:7, 2:6), то в Мельбурне канадец затащил вторую ракетку мира в 5-сетовый триллер с шестью упущенными брейк-поинтами в решающей партии.

#AO2022



He might have lost a thriller today, but just how good was this point by Felix Auger-Aliassime!



????: #AusOpenpic.twitter.com/InCnqNrn9H — The Field (@thefield_in) January 26, 2022

Денис Шаповалов (Канада, №12 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Для Дениса Шаповалова январь стал одним из самых успешных месяцев в карьере – сперва канадец на пару с Феликсом Оже-Альяссимом привел свою команду к победе в АТР CUP, а затем в третий раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнире Большого шлема, где остановить его после пяти сетов борьбы смог только будущий король Мельбурна Рафаэль Надаль.

Гаэль Монфис (Франция, №16 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Муж Элины Свитолиной мощно провел первый месяц сезона – в Аделаиде француз не проиграл ни одного сета и взял 11-й титул в карьере, а на Открытом чемпионате Австралии впервые за 16 лет дошел до четвертьфинала, уступив в 4-часовом блокбастере Маттео Берреттини.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, №19 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-2

Лучший результат в январе – 3-й раунд на Australian Open

Испанец в январе выиграл четыре из пяти матчей на АТP Cup, однако на Australian Open уже в третьем раунде уступил Тэйлору Фрицу и продлил свою серию неудач на Шлемах – он на девяти турнирах подряд не может дойти до четвертьфинала. Не очень солидно для игрока, у которого восемь сезонов подряд в топ-25 рейтинга АТР.

Янник Синнер (Италия, №10 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-1

Лучший результат в январе – четвертьфинал на Australian Open

Синнер все еще не способен сделать шаг на новый уровень – в Мельбурне итальянец с легкостью дошел до четвертьфинала, но стоило ему столкнуться с резким повышением класса соперника, как теннис Янника развалился на части под давлением Стефаноса Циципаса (3:6, 4:6, 2:6).

Statement made ‼️



???????? @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022

Максим Кресси (США, №59 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-3

Лучший результат в январе – финал в Мельбурне

Кресси, обладатель редкого для нынешнего АТР-тура стиля серв-энд-воллей, в январе в Мельбурне остановился в шаге от премьерного титула в карьере, дав бой в финале Рафаэлю Надалю (6:7, 3:6). На Australian Open американец также не потерялся – на его счету победа над Джоном Иснером и выигранный сет в матче четвертого круга против Даниила Медведева.

Necromancer bringing the serve and volley back to life, Maxime Cressy also knows how to do magic! ????



(???? @TennisTV)pic.twitter.com/UtSQ3OPAlc — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 13, 2022

Кандидаты на вхождение в топ-10: Марин Чилич (Хорватия), Дэн Эванс (Великобритания), Тэйлор Фриц (США), Аслан Карацев (Россия), Танаси Коккинакис (Австралия).