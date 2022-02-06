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Энди Маррей пропустит весь грунтовый сезон
Уважительная причина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей объявил, что пропустит весь грунтовый сезон 2022 года.
"Последние пару лет грунт усугубил мои физические проблемы. Я не хочу рисковать" – объяснил он свое решение.
Напомним, что ранее
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