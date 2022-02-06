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ATP. Бублик обыграл Зверева в финале Монпелье

Теннис
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Первый титул в карьере

ATP. Бублик обыграл Зверева в финале Монпелье

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Монпелье (ATP), в финале турнира Александр Бублик обыграл Александра Зверева. Это первый титул в карьере казаха, до этого было 4 поражения в финалах.

Крытые корты, хард.

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия)

6:4|6:3

3 ракетка мира проиграл 35 ракетке. Теперь Бублик станет 31 ракеткой мира. Призовые турнира – 499 990 евро.

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В статье: теннис Александр Зверев Александр Бублик
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