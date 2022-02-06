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ATP. Бублик обыграл Зверева в Монпелье
Первый титул в карьере
Фото: NU.nl
Монпелье (ATP), в финале турнира Александр Бублик обыграл Александра Зверева. Это первый титул в карьере казаха, до этого было 4 поражения в финалах.
Крытые корты, хард.
Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия)
6:4|6:3
3 ракетка мира проиграл 35 ракетке. Теперь Бублик станет 31 ракеткой мира. Призовые турнира – 499 990 евро.
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