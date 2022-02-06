ATP. Бублик обыграл Зверева в Монпелье

Монпелье (ATP), в финале турнира Александр Бублик обыграл Александра Зверева. Это первый титул в карьере казаха, до этого было 4 поражения в финалах.

Крытые корты, хард.

Александр Бублик (Казахстан) – Александр Зверев (Германия)

6:4|6:3

3 ракетка мира проиграл 35 ракетке. Теперь Бублик станет 31 ракеткой мира. Призовые турнира – 499 990 евро.