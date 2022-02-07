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Маррей возобновил сотрудничество с бывшим тренером

Теннис
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Теннисист будет готовиться к турниру в Роттердаме

Маррей возобновил сотрудничество с бывшим тренером

Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей временно вернулся к своему бывшему тренеру Даниэле Вальверду.

Вальверду также сотрудничает со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Маррей и Вальверду будут работать вместе на турнире категории ATP-500 в Роттердаме.

Напомним, Маррей в конце января уволил своего предыдущего личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.

В данный момент Энди занимает 102-ю позицию в рейтинге АТР.

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В статье: Энди Маррей
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