Маррей возобновил сотрудничество с бывшим тренером

Британский теннисист Энди Маррей временно вернулся к своему бывшему тренеру Даниэле Вальверду.

Вальверду также сотрудничает со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Маррей и Вальверду будут работать вместе на турнире категории ATP-500 в Роттердаме.

Напомним, Маррей в конце января уволил своего предыдущего личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.

В данный момент Энди занимает 102-ю позицию в рейтинге АТР.