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Маррей возобновил сотрудничество с бывшим тренером
Теннисист будет готовиться к турниру в Роттердаме
Британский теннисист Энди Маррей временно вернулся к своему бывшему тренеру Даниэле Вальверду.
Вальверду также сотрудничает со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Маррей и Вальверду будут работать вместе на турнире категории ATP-500 в Роттердаме.
Напомним, Маррей в конце января уволил своего предыдущего личного тренера Яна де Витта после окончания его испытательного срока.
В данный момент Энди занимает 102-ю позицию в рейтинге АТР.
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