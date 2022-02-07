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Людмила Киченок покидает парный турнире в Санкт-Перербурге

Теннис
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Украинка сыграла на турнире в стране-агресоре

Людмила Киченок покидает парный турнире в Санкт-Перербурге

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии уступили в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге.

Киченок и Остапенко не справились с румынской парой Ралука Олару / Сорана Кырстя.

Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ралука Олару/Сорана Кырстя – 6:2, 4:6, 2:10

Матч продолжался полтора часа. Киченок и Остапенко после победы в первом сете лидировали со счетом 3-1 во второй партии, но дальше проиграли 5 из 6 геймов. На матчевом тай-брейке украинка и латвийка выполнили один мини-брейк, а их соперницы - сразу пять.

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В статье: Людмила Киченок
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