Людмила Киченок покидает парный турнире в Санкт-Перербурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии уступили в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге.

Киченок и Остапенко не справились с румынской парой Ралука Олару / Сорана Кырстя.

Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ралука Олару/Сорана Кырстя – 6:2, 4:6, 2:10

Матч продолжался полтора часа. Киченок и Остапенко после победы в первом сете лидировали со счетом 3-1 во второй партии, но дальше проиграли 5 из 6 геймов. На матчевом тай-брейке украинка и латвийка выполнили один мини-брейк, а их соперницы - сразу пять.