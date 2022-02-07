Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Людмила Киченок покидает парный турнире в Санкт-Перербурге
Украинка сыграла на турнире в стране-агресоре
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко из Латвии уступили в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге.
Киченок и Остапенко не справились с румынской парой Ралука Олару / Сорана Кырстя.
Санкт-Петербург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Ралука Олару/Сорана Кырстя – 6:2, 4:6, 2:10
Матч продолжался полтора часа. Киченок и Остапенко после победы в первом сете лидировали со счетом 3-1 во второй партии, но дальше проиграли 5 из 6 геймов. На матчевом тай-брейке украинка и латвийка выполнили один мини-брейк, а их соперницы - сразу пять.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2022. Американскую горнолыжницу увезли на носилках после падения
- Названы лучший игрок, лучший вратарь и бомбардир Кубка африканских наций
- Садио не забил. В финале КАН Салах шепотом подсказал голкиперу Египта, как отбивать пенальти Мане
- Один из основных теннисных судей дисквалифицирован на год
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО