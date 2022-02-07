Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой
Её место займет Меркушина
Фото: Биатлон Украины
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не поможет своей команде в следующих гонках.
Об этом пишет champion.com.ua со ссылкой на президента ФБУ Владимира Брынзака.
"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому - закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", - сказал тренер.
Напомним, что лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла 10 строчку с двумя промахами.
Популярное сейчас
- Скандал на Олимпиаде-2022: Канада и ОКР сыграли в хоккей в медицинских масках
- Названы лучший игрок, лучший вратарь и бомбардир Кубка африканских наций
- Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб
- Однажды Монфис шокировал соперника ударом навылет левой рукой, сидя на корте. ВИДЕО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО