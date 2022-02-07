  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко покидает турнир в Шербуре
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко покидает турнир в Шербуре

Теннис
(1 голосов)

Украинец не смог пробиться в следующий раунд

Виталий Сачко покидает турнир в Шербуре

Новина українською

В понедельник, 7 февраля украинец Виталий Сачко не смог пробиться в третий круг соревнований в Шербуре. В квалификации он уступил французу Тристану Ламазину.

Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина, 3) - Тристан Ламазин (Франция, 7) 4-6, 6-4, 2-6

Соперники провели на корте чуть более 2 часов. В решающем сете со счета 2-2 украинец проиграл 301-й ракетки мира четыре гейма подряд.

Виталий Сачко продолжит свое выступление в Шербуре в парном разряде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...