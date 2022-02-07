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Виталий Сачко покидает турнир в Шербуре
Украинец не смог пробиться в следующий раунд
В понедельник, 7 февраля украинец Виталий Сачко не смог пробиться в третий круг соревнований в Шербуре. В квалификации он уступил французу Тристану Ламазину.
Квалификация. Второй круг
Виталий Сачко (Украина, 3) - Тристан Ламазин (Франция, 7) 4-6, 6-4, 2-6
Соперники провели на корте чуть более 2 часов. В решающем сете со счета 2-2 украинец проиграл 301-й ракетки мира четыре гейма подряд.
Виталий Сачко продолжит свое выступление в Шербуре в парном разряде.
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