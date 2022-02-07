Виталий Сачко покидает турнир в Шербуре

В понедельник, 7 февраля украинец Виталий Сачко не смог пробиться в третий круг соревнований в Шербуре. В квалификации он уступил французу Тристану Ламазину.

Квалификация. Второй круг

Виталий Сачко (Украина, 3) - Тристан Ламазин (Франция, 7) 4-6, 6-4, 2-6

Соперники провели на корте чуть более 2 часов. В решающем сете со счета 2-2 украинец проиграл 301-й ракетки мира четыре гейма подряд.

Виталий Сачко продолжит свое выступление в Шербуре в парном разряде.