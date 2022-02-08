Пэн Шуай замечена с президентом МОК

36-летняя китайская теннисистка Пэн Шуай замечена в компании с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Теннисистку увидели в финале соревнований по фристайлу в категории Биг-эйр на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Об этом пишет журналист Себ Бэррио в "Твиттере".

Напомним, что Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила руководству WTA письмо с опровержением своих же слов. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.