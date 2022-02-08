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Дарья Снигур одержала победу на турнире во Франции
Теннисистка легко одолела соперницу
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на турнире ITF в Гренобле (Франция).
В первом круге наша теннисистка, посеянная под 5 номером, переиграла представительницу Францию Марго Ровруа.
ITF. Франция
Дарья Снигур - Марго Ровруа 6-2 6-4
Следующая соперница Дарьи определится в поединке между немецкой теннисисткой Татьяной Марией и Исалин Бонавентюр из Бельгии.
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