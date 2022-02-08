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Дарья Снигур одержала победу на турнире во Франции

Теннис
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Теннисистка легко одолела соперницу

Дарья Снигур одержала победу на турнире во Франции

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на турнире ITF в Гренобле (Франция).

В первом круге наша теннисистка, посеянная под 5 номером, переиграла представительницу Францию Марго Ровруа.

ITF. Франция

Дарья Снигур - Марго Ровруа 6-2 6-4

Следующая соперница Дарьи определится в поединке между немецкой теннисисткой Татьяной Марией и Исалин Бонавентюр из Бельгии.

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В статье: Марго Ровруа
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