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Фильм о становлении сестер Уильямс с Уиллом Смитом претендует на шесть Оскаров

Теннис
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Это успех

Фильм о становлении сестер Уильямс с Уиллом Смитом претендует на шесть Оскаров

фото - Warner Bros

Новина українською

Американская киноакадемия объявила список номинантов на ежегодную премию Оскар.

Фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли получил шесть номинаций – Лучшая мужская роль (Уилл Смит), «Лучшая женская роль второго плана» (Анжаню Эллис), а также «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая песня».

Биографическая лента повествует о становлении карьер Винус и Серены Уильямс под руководством их отца и тренера Ричарда.

Теннисистки принимали активное участие в съемках спортивной драмы, который в мировом прокате собрал 32 миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов.

Ранее Уилл Смит за роль Ричарда Уильямса стал обладателем «Золотого глобуса».

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В статье: Серена Уильямс Винус Уильямс
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