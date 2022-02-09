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Фильм о становлении сестер Уильямс с Уиллом Смитом претендует на шесть Оскаров
Это успех
фото - Warner Bros
Американская киноакадемия объявила список номинантов на ежегодную премию Оскар.
Фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли получил шесть номинаций – Лучшая мужская роль (Уилл Смит), «Лучшая женская роль второго плана» (Анжаню Эллис), а также «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая песня».
Биографическая лента повествует о становлении карьер Винус и Серены Уильямс под руководством их отца и тренера Ричарда.
Теннисистки принимали активное участие в съемках спортивной драмы, который в мировом прокате собрал 32 миллиона долларов при бюджете в 50 миллионов.
Ранее Уилл Смит за роль Ричарда Уильямса стал обладателем «Золотого глобуса».
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