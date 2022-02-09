Ник Кирьос: Перед матчем в одиночном разряде я могу сходить в паб

Австралиец Ник Кирьос рассказал, на каких парных турнирах планирует ещё сыграть.

"Думаю, что у нас с Танаси получится сыграть на всех крупных турнирах, кроме "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", потому что на "Уимблдоне" парам нужно играть пять сетов. Но на остальных турнирах мы постараемся поучаствовать".

Также он рассказал, почему в этом сезоне у него хорошо получается себя показать в парном разряде.

"Когда дело касается не только меня, я стараюсь немного больше. Если говорить про одиночный разряд, то перед матчем я могу сходить в паб или же не выкладываться на 100%. Но если рядом Танаси, он знает, что в нашем парном матче я сделаю все, что могу", – сказал Кирьос.