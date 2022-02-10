Свитолина и еще две украинки заявились на турнир в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в заявочный список турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 9 по 20 марта.

В Индиан-Уэллсе планируют сыграть все теннисистки из топ-50 мирового рейтинга.

В 2021 году на BNP Paribas Open Элина Свитолина проиграла в четвертом раунде, а Марта Костюк вылетела во втором круге.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанка Паула Бадоса.