  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и еще две украинки заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и еще две украинки заявились на турнир в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Три теннисистки из Украины могут сыграть на турнире WTA 1000 в Калифорнии

Свитолина и еще две украинки заявились на турнир в Индиан-Уэллсе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в заявочный список турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 9 по 20 марта.

В Индиан-Уэллсе планируют сыграть все теннисистки из топ-50 мирового рейтинга.

В 2021 году на BNP Paribas Open Элина Свитолина проиграла в четвертом раунде, а Марта Костюк вылетела во втором круге.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанка Паула Бадоса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...