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Свитолина и еще две украинки заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
Три теннисистки из Украины могут сыграть на турнире WTA 1000 в Калифорнии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина вошли в заявочный список турнира в Индиан-Уэллсе, который пройдет с 9 по 20 марта.
В Индиан-Уэллсе планируют сыграть все теннисистки из топ-50 мирового рейтинга.
В 2021 году на BNP Paribas Open Элина Свитолина проиграла в четвертом раунде, а Марта Костюк вылетела во втором круге.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанка Паула Бадоса.
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