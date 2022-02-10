Серена Уильямс: Я готова к завершению карьеры

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к завершению карьеры.

"Я готова. Уже больше 10 лет я готовлюсь к этому событию. Если вы смотрели фильм о моём отце, то знаете, чему он нас учил. Важно иметь план, и этот план всегда у меня был.

Я хочу ещё детей, но к этому нужно быть готовой. Время идёт, так что очень долго ждать нельзя. Надеюсь, скоро давления не будет", - цитирует Серену ET Online.﻿