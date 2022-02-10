Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс: Я готова к завершению карьеры
Американка придерживается плана
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к завершению карьеры.
"Я готова. Уже больше 10 лет я готовлюсь к этому событию. Если вы смотрели фильм о моём отце, то знаете, чему он нас учил. Важно иметь план, и этот план всегда у меня был.
Я хочу ещё детей, но к этому нужно быть готовой. Время идёт, так что очень долго ждать нельзя. Надеюсь, скоро давления не будет", - цитирует Серену ET Online.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон
- Новый фулбек для Днепра-1, Карпаты подписали экс-игрока Полесья. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Когда голкипер стал героем. ВИДЕО победной для Динамо серии пенальти в Юношеской лиге УЕФА
- Пэн Шуай замечена с президентом МОК
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...