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Циципас пробился в третий круг соревнований Роттердаме

Теннис
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Грек легко справился со своим оппонентом

Циципас пробился в третий круг соревнований Роттердаме

CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

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Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас во втором круге турнира ABN Amro World Tennis Tournament разгромил белоруса Илью Ивашко, который занимает 48-е место мирового рейтинга.

Роттердам. Второй круг

Стефанос Циципас - Илья Ивашко 6-4, 6-1

За 1 час 12 минут матча первый сеяный сделал девять эйсов и три брейка, а также обошёлся без двойных ошибок. В свою очередь его соперник дважды подал навылет и трижды ошибся при подаче. Стефанос повёл в личных встречах со счётом 1:0.

В четвертьфинале турнира в Роттердаме Циципас сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии.

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В статье: Стефанос Циципас
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