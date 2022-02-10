Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас пробился в третий круг соревнований Роттердаме
Грек легко справился со своим оппонентом
CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES
Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас во втором круге турнира ABN Amro World Tennis Tournament разгромил белоруса Илью Ивашко, который занимает 48-е место мирового рейтинга.
Роттердам. Второй круг
Стефанос Циципас - Илья Ивашко 6-4, 6-1
За 1 час 12 минут матча первый сеяный сделал девять эйсов и три брейка, а также обошёлся без двойных ошибок. В свою очередь его соперник дважды подал навылет и трижды ошибся при подаче. Стефанос повёл в личных встречах со счётом 1:0.
В четвертьфинале турнира в Роттердаме Циципас сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии.
Популярное сейчас
- Заявление DCH: Пешехода сбил один из сотрудников, Ярославский улетел в Лондон на встречу с семьей
- Полиция вызывает Ярославского на допрос. УП сообщает, что он вылетел в Лондон
- Новый претендент. Коноплянка может продолжить карьеру в клубе польской Экстракласы
- Пэн Шуай замечена с президентом МОК
- Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО