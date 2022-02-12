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Свитолина сыграет с квалифаером на старте турнира в Дубай
Неплохой жребий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина на первый матч турнира в Дубай выйдет против одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию.
Второй матч (в случае победы в первом) Свитолина проведет либо против греческой спортсменки Марии Саккари, либо против одной из участниц квалификации.
Отметим, что за основную сетку турнира сразятся также Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Напомним, что ранее Костюк
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