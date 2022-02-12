Свитолина сыграет с квалифаером на старте турнира в Дубай

Украинская теннисистка Элина Свитолина на первый матч турнира в Дубай выйдет против одной из теннисисток, которая преодолеет квалификацию.

Второй матч (в случае победы в первом) Свитолина проведет либо против греческой спортсменки Марии Саккари, либо против одной из участниц квалификации.

Отметим, что за основную сетку турнира сразятся также Марта Костюк и Даяна Ястремская.