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ATP. Стали известны финалисты турнира в Роттердаме
Один из фаворитов вылетел
Фото: CTV News
Роттердам (ATP), в полуфинале турнира Стефанос Циципас обыграл Иржи Лехечку, а Андрей Рублев вылетел от Феликса Оже-Альяссима.
Крытые корты, хард.
Стефанос Циципас (Греция) – Иржи Лехечка (Чехия)
4:6|6:4|6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев (Россия)
6:7|6:4|6:2
Финал пройдет 13 февраля.
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