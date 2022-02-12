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ATP. Стали известны финалисты турнира в Роттердаме

Теннис
(1 голосов)

Один из фаворитов вылетел

ATP. Стали известны финалисты турнира в Роттердаме

Фото: CTV News

UA-Футбол
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Роттердам (ATP), в полуфинале турнира Стефанос Циципас обыграл Иржи Лехечку, а Андрей Рублев вылетел от Феликса Оже-Альяссима.

Крытые корты, хард.

Стефанос Циципас (Греция) – Иржи Лехечка (Чехия)

4:6|6:4|6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев (Россия)

6:7|6:4|6:2

Финал пройдет 13 февраля.

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В статье: теннис Андрей Рублев Стефанос Циципас Феликс Оже Альяссим
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