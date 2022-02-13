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Свитолина показала первые фото из Дубай
Украинка готовится к старту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит подготовку к старту турнира в Дубаи. Фото по тренировке она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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