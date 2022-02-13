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Свитолина показала первые фото из Дубай

Теннис
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Украинка готовится к старту

Свитолина показала первые фото из Дубай

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина проводит подготовку к старту турнира в Дубаи. Фото по тренировке она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина получила первую соперницу на турнире.

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В статье: Элина Свитолина
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