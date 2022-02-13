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Ястремская и Костюк вышли в финал квалификации турнира в Дубае

Теннис
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Молодец

Ястремская и Костюк вышли в финал квалификации турнира в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №149) вышла в финал квалификации турнира в Дубай. В 1/2 финала квалификации она победила представительницу Дании Клару Тоусон (WTA №33).

Счет встречи 2-1 (7-5; 5-7; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 7 выигранных геймов на приеме. За право сыграть в основной сетке турнира украинка сразится с американкой Мэдисон Бренгл.

Еще одна представительница желто-синей команды Марта Костюк (WTA №51) вышла в финал квалификации. Она победила француженку Диан Парри (WTA №105).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу Марты, в активе которой 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 выигранных геймов на приеме. Ее соперницей в финале станет победительница пары Самсонова / Дарт.

Напомним, что ранее Элина Свитолина показала фото из Дубай.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
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