Надаль: Теннис – очень тяжелый вид спорта в психологическом плане

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, является ли его любимый вид спорта тяжелым в плане психологии. Его слова цитирует АТР:

"Теннис – очень тяжелый вид спорта в психологическом плане. В нем нужно постоянно держать концентрацию. Следует находить способ сосредоточиться на игре почти на 100%, не отвлекаясь на внешние факторы. Я добиваюсь этого, выполняя все свои ритуалы.

Не знаю, хорошо ли это или плохо, но в моем случае это работает. Есть несколько ритуалов, которые помогают мне сконцентрироваться на том, что я делаю на корте. Так я провожу грань между теннисом и другой жизнью" – сказал он.