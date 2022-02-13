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Надаль: Теннис – очень тяжелый вид спорта в психологическом плане
Комментарий испанца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, является ли его любимый вид спорта тяжелым в плане психологии. Его слова цитирует АТР:
"Теннис – очень тяжелый вид спорта в психологическом плане. В нем нужно постоянно держать концентрацию. Следует находить способ сосредоточиться на игре почти на 100%, не отвлекаясь на внешние факторы. Я добиваюсь этого, выполняя все свои ритуалы.
Не знаю, хорошо ли это или плохо, но в моем случае это работает. Есть несколько ритуалов, которые помогают мне сконцентрироваться на том, что я делаю на корте. Так я провожу грань между теннисом и другой жизнью" – сказал он.
Напомним, что ранее Свитолина
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