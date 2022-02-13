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ATP. Оже-Альяссим выиграл титул с девятого раза

Теннис
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Фаворит Циципас проиграл в финале

ATP. Оже-Альяссим выиграл титул с девятого раза

Фото: NU.nl

UA-Футбол
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Роттердам (ATP), в финале турнира Феликс Оже-Альяссим обыграл Стефаноса Циципаса. Это была девятая попытка канадца выиграть титул ATP, предыдущие 8 финалов он проиграл.

Крытые корты, хард.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция)

6:4|6:2

Четвертая ракетка мира проиграл 9 ракетке. Феликс может сегодня стать восьмым. Призовые турнира - 1 208 315 евро.

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В статье: теннис Стефанос Циципас Феликс Оже Альяссим
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