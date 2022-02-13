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ATP. Оже-Альяссим выиграл титул с девятого раза
Фаворит Циципас проиграл в финале
Фото: NU.nl
Роттердам (ATP), в финале турнира Феликс Оже-Альяссим обыграл Стефаноса Циципаса. Это была девятая попытка канадца выиграть титул ATP, предыдущие 8 финалов он проиграл.
Крытые корты, хард.
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Стефанос Циципас (Греция)
6:4|6:2
Четвертая ракетка мира проиграл 9 ракетке. Феликс может сегодня стать восьмым. Призовые турнира - 1 208 315 евро.
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