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Костюк и Ястремская пробились в основную сетку в Дубае
Украинки на высоте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк в финале квалификации крупного турнира WTA 500 в Дубае за 1 час и 6 минут разгромила 126-ю ракетку мира Хэрриет Дарт (6:1, 6:1).
Костюк реализовала 7 из 10 брейк-поинтов при двух неудачных геймах на своей подаче. Также Марта подала 4 эйса и выиграла 67% очков с первой подачи.
Даяна Ястремская на пути к основной сетке Dubai Duty Free Tennis Championships взяла реванш у Мэдисон Бренгл за недавнее поражение на Australian Open (6:1, 7:5).
Одесситка сделала 5 брейков, проиграла 2 гейма на своей подаче, а также подала 6 эйсов и выиграла 70% розыгрышей с первого мяча.
В первом раунде турнира в Дубае Марта Костюк и Даяна Ястремская могут сыграть с Ариной Соболенко, Паулой Бадосой, Элизе Мертенс, Гарбинье Мугурусой, Даниэль Коллинс, Элиной Свитолиной и Ириной Камелией-Бегу.
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