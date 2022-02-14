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Свитолина, Костюк и Ястремская получили соперниц в Дубае

Теннис
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Свитолина, Костюк и Ястремская получили соперниц в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в статусе 10-й сеяной в первом круге турнира WTA 500 в Дубае сыграет с обладательницей wild card Маяр Шериф, которая в мировом рейтинге стоит на 65-м месте.

Марта Костюк после успеха в квалификации в первом раунде основной сетки встретится с лидером посева Ариной Соболенко из Беларуси.

Даяна Ястремская на старте основного турнира сыграет с №54 мирового рейтинга Ириной Бегу, а в случае победы одесситка выйдет на действующую чемпионку Ролан Гаррос Барбору Крейчикову.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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