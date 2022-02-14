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Как живет Элина Свитолина? Рассказываем о жизни лучшей теннисистки Украины

Теннис
(1 голосов)

Сколько зарабатывает и с кем заводит отношения

Как живет Элина Свитолина? Рассказываем о жизни лучшей теннисистки Украины

UA-Футбол
Новина українською

Лучшая теннисистка Украины! Как живет, сколько зарабатывет, с кем заводит отношения Элина Свитолина? В нашем видео вы узнаете об богатой и спортивной жизни украинской теннисистки.

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В статье: Элина Свитолина
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