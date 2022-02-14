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Симона Халеп легко справилась с Элисон Риске в стартовом матче на турнире в Дубае

Теннис
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Румынская теннисистка не испытала проблем

Симона Халеп легко справилась с Элисон Риске в стартовом матче на турнире в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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23-я ракетка мира Симона Халеп из Румынии обыграла американку Элисон Риске, которая занимает 53-е место рейтинга WTA, на старте турнира в Дубае.

Симона Халеп - Элисон Риске 6:2, 6:4

За 1 час 12 минут матча Симона выполнила шесть эйсов, не допустила ошибок при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Элисон однажды подала навылет, отметилась четырьмя двойными ошибками и не сделала ни одного брейка. Премущество румынки в очном противостоянии выросло до счёта 4:0.

В следующем раунде Халеп поборется с испанкой Паулой Бадосой или своей соотечественницей Еленой Габриэлой Рузе.

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В статье: Симона Халеп Элисон Риске
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