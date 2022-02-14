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Симона Халеп легко справилась с Элисон Риске в стартовом матче на турнире в Дубае
Румынская теннисистка не испытала проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-я ракетка мира Симона Халеп из Румынии обыграла американку Элисон Риске, которая занимает 53-е место рейтинга WTA, на старте турнира в Дубае.
Симона Халеп - Элисон Риске 6:2, 6:4
За 1 час 12 минут матча Симона выполнила шесть эйсов, не допустила ошибок при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Элисон однажды подала навылет, отметилась четырьмя двойными ошибками и не сделала ни одного брейка. Премущество румынки в очном противостоянии выросло до счёта 4:0.
В следующем раунде Халеп поборется с испанкой Паулой Бадосой или своей соотечественницей Еленой Габриэлой Рузе.
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