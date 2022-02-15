Свитолина и Ястремская вышли во второй раунд турнира в Дубае

Элина Свитолина в первом круге турнира WTA 500 в Дубае за 1 час и 28 обыграла Маяр Шериф (6:2, 6:3).

Первая ракетка Украины организовала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

Даяна Ястремская на старте основной сетки Dubai Duty Free Tennis Championships в волевом стиле обыграла Ирину Бегу (4:6, 6:2, 6:3) и продлила свою победную серию до четырех матчей.

Одесситка сделала четыре брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 10 брейк-поинтов.

Свитолина во втором раунде сыграет с Элизой Мертенс или Жиль Тайхманн, а Ястремскую ждет матч с третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Матч Марты Костюк против Арины Соболенко состоится не ранее 18:30 по киевскому времени.