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Свитолина и Ястремская вышли во второй раунд турнира в Дубае

Теннис
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Костюк сыграет позже

Свитолина и Ястремская вышли во второй раунд турнира в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в первом круге турнира WTA 500 в Дубае за 1 час и 28 обыграла Маяр Шериф (6:2, 6:3).

Первая ракетка Украины организовала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче.

Даяна Ястремская на старте основной сетки Dubai Duty Free Tennis Championships в волевом стиле обыграла Ирину Бегу (4:6, 6:2, 6:3) и продлила свою победную серию до четырех матчей.

Одесситка сделала четыре брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 10 брейк-поинтов.

Свитолина во втором раунде сыграет с Элизой Мертенс или Жиль Тайхманн, а Ястремскую ждет матч с третьей ракеткой мира Барборой Крейчиковой.

Матч Марты Костюк против Арины Соболенко состоится не ранее 18:30 по киевскому времени.

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В статье: теннис Элина Свитолина Даяна Ястремская
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