  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко с поражения стартовал на турнире в Италии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко с поражения стартовал на турнире в Италии

Теннис
(1 голосов)

Украинец не справился со своим оппонентом

Виталий Сачко с поражения стартовал на турнире в Италии

Новина українською

Виталий Сачко уступил в первом круге на "челленджере" в Италии. На старте соревнований украинец сразился с французом Кантеном Гали.

Форли, Италия. 15 февраля

Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Кантен Гали (Франция, 1) 1-6, 6-7(3)

Матч продлился около 1 часа и 20 минут. Сачко проиграл на своей подаче 3 гейма, а сам выполнил один брейк. На тай-брейке во второй партии Виталию удалось сделать один мини-брейк, при этом француз взял на подаче украинского теннисиста 3 очка.

Следующим соперником Кантена Гали станет британец Джек Дрейпер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...