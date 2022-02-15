Виталий Сачко с поражения стартовал на турнире в Италии

Виталий Сачко уступил в первом круге на "челленджере" в Италии. На старте соревнований украинец сразился с французом Кантеном Гали.

Форли, Италия. 15 февраля

Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Кантен Гали (Франция, 1) 1-6, 6-7(3)

Матч продлился около 1 часа и 20 минут. Сачко проиграл на своей подаче 3 гейма, а сам выполнил один брейк. На тай-брейке во второй партии Виталию удалось сделать один мини-брейк, при этом француз взял на подаче украинского теннисиста 3 очка.

Следующим соперником Кантена Гали станет британец Джек Дрейпер.