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Денис Молчанов пробился в следующий раунд парного турнира в Марселе

Теннис
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Украинец прошел дальше

Денис Молчанов пробился в следующий раунд парного турнира в Марселе

Фото: tennisua.org

Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов с победы стартовал в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.

В первом круге Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым обыграл британско-испанский дуэт Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес, который был посеян под четвертым номером.

Марсель. Первый круг
Денис Молчанов/Андрей Рублев – Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес – 3:6, 7:6(4), 10-6

В следующем раунде Молчанов и Рублев сыграет против победителей матча Бонзи/Оливетти – Попырин/Рид.

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В статье: Денис Молчанов
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