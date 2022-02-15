Денис Молчанов пробился в следующий раунд парного турнира в Марселе

Украинский теннисист Денис Молчанов с победы стартовал в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.

В первом круге Денис в дуэте с россиянином Андреем Рублевым обыграл британско-испанский дуэт Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес, который был посеян под четвертым номером.

Марсель. Первый круг

Денис Молчанов/Андрей Рублев – Джонни О'Мара/Давид Вега Эрнандес – 3:6, 7:6(4), 10-6

В следующем раунде Молчанов и Рублев сыграет против победителей матча Бонзи/Оливетти – Попырин/Рид.