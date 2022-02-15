Новак Джокович остался единственным невакцинированным теннисистом из топ-100

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, остался единственным невакцинированным игроков в Топ-100 рейтинга ATP. Об этом пишет The Times.

Теннисист может пропустить часть турниров из-за жёстких протоколов вакцинации в странах их проведения. В частности, он может не попасть на американские соревнования и "Ролан Гаррос". Тем не менее, ранее он заявил, что готов пожертвовать трофеями ради своих принципов.

Джокович планирует вернуться в Тур на следующей неделе на турнире в Дубае, где нет ограничения для непривитых игроков.﻿