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Новак Джокович остался единственным невакцинированным теннисистом из топ-100

Теннис
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Серб не планирует этого делать

Новак Джокович остался единственным невакцинированным теннисистом из топ-100

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, остался единственным невакцинированным игроков в Топ-100 рейтинга ATP. Об этом пишет The Times.

Теннисист может пропустить часть турниров из-за жёстких протоколов вакцинации в странах их проведения. В частности, он может не попасть на американские соревнования и "Ролан Гаррос". Тем не менее, ранее он заявил, что готов пожертвовать трофеями ради своих принципов.

Джокович планирует вернуться в Тур на следующей неделе на турнире в Дубае, где нет ограничения для непривитых игроков.﻿

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В статье: Новак Джокович
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