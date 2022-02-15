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Марта Костюк уступила Арине Соболенко в 1/16 финала турнира в Дубае

Теннис
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Марта Костюк уступила Арине Соболенко в 1/16 финала турнира в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 500 в Дубае на старте соревнований.

В 1/16 финала украинка не справилась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Дубай. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 4:6, 1:6

Матч продлился 1 час и 16 минут. За это время белорусская теннисистка совершила 3 эйса, 9 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-поинтов. В свою очередь украинка сделала 2 двойные, 3 брейк-поинта с 8.

В следующем раунде Соболенко сразится против Петры Квитовой из Чехии (№25 WTA).

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В статье: Марта Костюк
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