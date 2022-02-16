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Свитолина проиграла 35-й ракетке мира и покинула турнир в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Кризис продолжается

Свитолина проиграла 35-й ракетке мира и покинула турнир в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина во втором круге крупного турнира WTA 500 в Дубае уступила швейцарке Жиль Тайхманн (6:7, 2:6). Матч продолжался 1 час и 44 минуты.

Свитолина в первом сете не заработала ни одного брейк-поинта, а на тайбрейке проиграла семь очков подряд.

Во второй партии украинка дважды провалила свою подачу, а на приеме не реализовала пять шансов на брейк.

Элина Свитолина в 2022 года выиграла только 50% матчей – 3 из 6.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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