Свитолина проиграла 35-й ракетке мира и покинула турнир в Дубае

Элина Свитолина во втором круге крупного турнира WTA 500 в Дубае уступила швейцарке Жиль Тайхманн (6:7, 2:6). Матч продолжался 1 час и 44 минуты.

Свитолина в первом сете не заработала ни одного брейк-поинта, а на тайбрейке проиграла семь очков подряд.

Во второй партии украинка дважды провалила свою подачу, а на приеме не реализовала пять шансов на брейк.

Элина Свитолина в 2022 года выиграла только 50% матчей – 3 из 6.