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Арина Соболенко покидает турнир WTA-500 в Дубае
Она уступила представительнице Чехии
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ).
Первая сеяная Соболенко в двух сетах уступила титулованой чешке Петре Квитовой.
Арина Соболенко - Петра Квитова 4:6, 4:6
Матч продлился 1 час 25 минут. Соболенко не смогла подать навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Квитовой — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 8.
За выход в полуфинал Квитова сразится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая выбила из сетки 6-ю сеяную Игу Свёнтек из Польши.
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