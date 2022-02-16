Арина Соболенко покидает турнир WTA-500 в Дубае

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла выйти в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ).

Первая сеяная Соболенко в двух сетах уступила титулованой чешке Петре Квитовой.

Арина Соболенко - Петра Квитова 4:6, 4:6

Матч продлился 1 час 25 минут. Соболенко не смогла подать навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Квитовой — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал Квитова сразится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая выбила из сетки 6-ю сеяную Игу Свёнтек из Польши.