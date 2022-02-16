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Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Дубае

Теннис
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Победа получилась легкой

Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Дубае

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко в двухсетовом матче одержали победу на турнире WTA 500 в Дубае.

В первом круге украинка латвийка обыграли австралийский тандем Эден Сильва / Кимберли Циммерманн.

Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эден Сильва / Кимберли Циммерманн – 6:3, 6:4

Во втором раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют первыми сеяными Эна Шибахара и Чжан Шуай (Япония / Китай).

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В статье: Людмила Киченок
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