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Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Дубае
Победа получилась легкой
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко в двухсетовом матче одержали победу на турнире WTA 500 в Дубае.
В первом круге украинка латвийка обыграли австралийский тандем Эден Сильва / Кимберли Циммерманн.
Дубай. Первый круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эден Сильва / Кимберли Циммерманн – 6:3, 6:4
Во втором раунде соревнований Киченок и Остапенко сыграют первыми сеяными Эна Шибахара и Чжан Шуай (Япония / Китай).
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