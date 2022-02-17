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Эффектная победа Ястремской над третьей ракеткой мира. ВИДЕО

Теннис
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Даяна давно не побеждала теннисисток такого уровня

Эффектная победа Ястремской над третьей ракеткой мира. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге престижного турнира WTA 500 в Дубае сенсационно обыграла третью ракетку мира и действующую чемпионку Ролан Гаррос Барбору Крейчикову (6:3, 7:6).

Для Ястремской победа над Крейчиковой стала третьей в карьере над теннисисткой из топ-10 и второй крупнейшей.

В четвертьфинале Dubai Duty Free Tennis Championships Даяна Ястремская сегодня сыграет с Маркетой Вондроушовой.

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В статье: теннис Даяна Ястремская
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